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Макаревич* дважды опозорился, говоря об освобождении Освенцима

Лидер «Машины времени» 72-летный Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) допустил фактические ошибки в высказываниях об освобождении нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

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