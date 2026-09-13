Макаревич* дважды опозорился, говоря об освобождении Освенцима

Лидер «Машины времени» 72-летный Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) допустил фактические ошибки в высказываниях об освобождении нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).
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