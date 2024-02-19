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Коваль: Украина планирует продажу 691 находящегося под санкциями актива России

Коваль: Украина планирует продажу 691 находящегося под санкциями актива России

Как заявил на проходящей в Токио конференции по восстановлению Украины глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль, Украина в настоящее время располагает 691 российским активом, находящимся под санкциями.

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