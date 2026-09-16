ИИ-актриса Тилли Норвуд провалила интервью

Создатели цифровой актрисы разрешили журналисту общаться с ней без модератора, однако разговор быстро превратился в серию уклончивых ответов, выдуманных комплиментов и ошибок чат-бота Тилли Норвуд (Tilly Norwood) — цифровой персонаж с британским акцентом, созданный с помощью генеративного ИИ студией Particle 6.
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