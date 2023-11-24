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Военное обозрение

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В России представлен носимый антидронный комплекс «Чистюля»

В России представлен носимый антидронный комплекс «Чистюля»

На фоне событий, развернувшихся в ходе российской СВО на Украине, стало очевидным, что беспилотники различного типа теперь являются неотъемлемой частью современного вооруженного конфликта.

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