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В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники полиции и школьники почтили память жертв бесланской трагедии

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслане в 2004 году.

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