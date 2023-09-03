В Новокузнецке Кемеровской области сотрудники полиции и школьники почтили память жертв бесланской трагедии

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслане в 2004 году.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в городе Беслане в 2004 году.
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