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Иркутск Сегодня

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30 директоров школ из 21 региона поборются за звание лучшего в Иркутске

В Иркутской области на площадке Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова торжественно открылся Всероссийский профессиональный конкурс «Директор года России – 2026», организованный Министерством просвещения Российской Федерации.

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