Открытие генов способствует ускорению регенерации центральной нервной системы при лечении травм позвоночника

Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST), выявило новый ген — липин-1, играющий ключевую роль в регенерации аксонов в центральной нервной системе (ЦНС).
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