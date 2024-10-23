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Открытие генов способствует ускорению регенерации центральной нервной системы при лечении травм позвоночника

Открытие генов способствует ускорению регенерации центральной нервной системы при лечении травм позвоночника

Недавнее исследование, проведенное группой ученых из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST), выявило новый ген — липин-1, играющий ключевую роль в регенерации аксонов в центральной нервной системе (ЦНС).

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