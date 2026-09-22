Кузбасс назвал сроки выплат на школьную форму многодетным

Минфин Кузбасса установил предельные сроки выплаты компенсации на школьную форму для многодетных семей: до 30 ноября для повторно обратившихся и до 31 декабря для тех, кто подал документы впервые.
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