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В США ученые доказали, что некрасивые люди раньше умирают

В США ученые доказали, что некрасивые люди раньше умирают

Внешне красивые люди дольше живут, выяснили ученые из университетов Аризоны и Техаса в США. Результаты были опубликованы в журнале Social Science and Medicine.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Что такое внешняя привлекательность человека ? Это визуальный ЗНАК его генетического внутреннего здоровья и СИЛЫ ... То есть организм у привлекательных крепче устроен... И умнее такие люди ... Они лучше приспособлены к жизни ... Поэтому и живут лучше богаче и дольше... ** ЭТО ВЫЯВЛЯЮТ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ... Когда проверяют большое количество испытуемых... Но... 9 лет работал в специнтернате с больными детьми , у которых была олигофрения , то есть слабоумие... Они не могли решать даже простые задачи... Одна восьмиклассница не умела сложить 1+1...Отвечала учителю , что *будет 7* ! И у меня в классе все 22 ученика были симпатичные и даже красивые ! А страшно уродливая Юля , напротив , была умнее всех... Получается , что ошибался психиатр Ломброзо , говоря , что психболезни видны на лице ! ** Так что любые обобщающие суждения неверны , когда встречаются исключения из правил. © Copyright: Акулов Владимир Владимирович, 2024 Свидетельство о публикации №224081300035
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