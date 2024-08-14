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Минобороны представило новых героев спецоперации

Минобороны представило новых героев спецоперации

Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО. Гвардии младший сержант Данил Чернышов засек беспилотник ВСУ, который летел в сторону российских подразделений и уничтожил его, не дав противнику выявить наши огневые позиции.

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