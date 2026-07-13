Самый быстрый в мире бизнес-джет G800 впервые выполнил полет на 100% экологичном авиационном топливе 

Бизнес-джет Gulfstream G800 / © Gulfstream Aerospace В ходе программы бизнес-джет Gulfstream G800 выполнял полеты на высотах до 15200 метрах, используя исключительно 100-процентное SAF без добавления традиционного авиационного керосина.
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