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Самый быстрый в мире бизнес-джет G800 впервые выполнил полет на 100% экологичном авиационном топливе 

Самый быстрый в мире бизнес-джет G800 впервые выполнил полет на 100% экологичном авиационном топливе 

Бизнес-джет Gulfstream G800 / © Gulfstream Aerospace В ходе программы бизнес-джет Gulfstream G800 выполнял полеты на высотах до 15200 метрах, используя исключительно 100-процентное SAF без добавления традиционного авиационного керосина.

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