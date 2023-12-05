Президентские выборы в России в 2024 году обещают быть самыми конкурентными за последние годы. Помимо действующего президента Владимира Путина, который уже объявил о своем намерении баллотироваться, о своих планах участвовать в гонке заявили несколько новых… У Путина на выборах появились новые конкуренты: глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев и бизнесмен Олег Дерипаска .