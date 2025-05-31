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Риелтор рассказал о способах обмана при аренде квартир

Риелтор рассказал о способах обмана при аренде квартир

Мошенники пытаются сдавать в аренду несуществующие квартиры, поэтому чтобы не быть обманутым всегда нужно проверять данные о собственнике из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

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