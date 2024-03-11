Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ксения Собчак допрыгалась. Выдвинуты серьезные обвинения против журналистки. Дело пахнет реальным тюремным сроком

Ксения Собчак допрыгалась. Выдвинуты серьезные обвинения против журналистки. Дело пахнет реальным тюремным сроком

Журналистка Юния Пугачева намерена обратиться в полицию и подать заявление против скандальной журналистки Ксении Собчак по статье 163 УК РФ («вымогательство») в связи с угрозами, которые последняя высказала в адрес её мужа.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Она пахнет этими делами уже давно!!!
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12 час.
Zoia Goldshtab
Весь народ ждёт даааавно:КОГДА??????
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8 час.
Владимир Нелюбин
Народ конечно ждет..но с такой &quot;крышей&quot; у нее....он ничего не дождется
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2 мин.

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