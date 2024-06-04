Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"

Чем хорошо сегодняшнее информационное общество, так это отсутствием границ. Даже "простой мент", как он сам себя представил, может дать ответ министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, который весьма озабочен массовыми увольнениями в органах.
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