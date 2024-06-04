Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Светлана Ефименко
    😜Неожиданно. Спаси...
  • Светлана Ефименко
    услышала разговор двух таджиков, когда закрыли вЪезд в РОССИЮ ЧТО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ НАДО В ТУРЦИЮ там много привилегий ...Неожиданно. Спаси...
  • ondo mba teodoro
    Cierto todo lo dicho aquí. Si no reacciona la Federación Rusa, no os tendrán miedo."Пилоты на очеред...

Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"

Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"

Чем хорошо сегодняшнее информационное общество, так это отсутствием границ. Даже "простой мент", как он сам себя представил, может дать ответ министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, который весьма озабочен массовыми увольнениями в органах.

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