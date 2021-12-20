Моя жизнь в школе-интернате: самостоятельность и творчество

Источник:https://smi2.ru/ Фото принадлежит правообладателю Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Часть 7Был у нас в классе хлопец Иван, он нас девчонок всё по углам зажимал, ну и безусловно за тайные места пытался лапнуть.