Хакнем

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Моя жизнь в школе-интернате: самостоятельность и творчество

Моя жизнь в школе-интернате: самостоятельность и творчество

Источник:https://smi2.ru/ Фото принадлежит правообладателю Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Часть 7Был у нас в классе хлопец Иван, он нас девчонок всё по углам зажимал, ну и безусловно за тайные места пытался лапнуть.

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