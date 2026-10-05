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Shot: Виторган переписал две квартиры в Москве за 100 млн рублей на дочь Полину

Звезда сериала «Беспринципные» Максим Виторган переписал на старшую дочь Полину две московские квартиры, совокупная рыночная цена жилья составила порядка 100 миллионов рублей.

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