Не пытка, а удовольствие: как превратить уборку дома в приятный ритуал

Уборка в доме у многих ассоциируется с пыткой, потому что занимает уйму времени и требует много сил. Как настроиться на выполнение домашних дел и получать удовольствие от этого процесса, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.
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