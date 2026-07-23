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Всё о женщинах

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Не пытка, а удовольствие: как превратить уборку дома в приятный ритуал

Не пытка, а удовольствие: как превратить уборку дома в приятный ритуал

Уборка в доме у многих ассоциируется с пыткой, потому что занимает уйму времени и требует много сил. Как настроиться на выполнение домашних дел и получать удовольствие от этого процесса, «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой.

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Комментарии
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valneva laryssa
Ну,прям Америку открыли!!!🙄
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