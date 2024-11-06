Маск рассказал, что будет делать после победы Трампа

TASS/AP Илон Маск в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал, что будет делать, если получит должность в американской администрации после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США.
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