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МВД: республики СКФО стали самыми безопасными регионами России

МВД: республики СКФО стали самыми безопасными регионами России

В Чечне, Ингушетии и Дагестане самая низкая преступность за 2024 год, заявили в МВД России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, лидером рейтинга второй год подряд становится Чеченская Республика.

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