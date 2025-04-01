В Архангельской области запретят проезд большегрузов

В Поморье в апреле вводятся ограничения на движение грузовиков для сохранения дорогВ региональном правительстве сообщили, что с 10 апреля по 20 мая на территории области вводится запрет движения грузовых автомобилей с осевой массой 3,5 тонны и выше.