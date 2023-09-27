Россияне теперь смогут онлайн купить автомобили Chery на Ozon

Российский маркетплейс Ozon запустил на своем онлайн-сервисе продажу автомобилей. По словам представителя компании, услугой на текущий момент могут воспользоваться пока только жители Москвы и Московской области.
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