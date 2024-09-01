Экономим на продуктах без усилий и рисков.

Вы знаете о том, что 3 пачки гречки по акции не экономят ваши деньги? Что делать, если перец стоит 200 рублей? Для начала подумайте о том, сколько вы покупаете и сопоставьте с тем, сколько из этого вы действительно съедаете.
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