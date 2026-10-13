ММК вошел в число лидеров российского рэнкинга ESG-прозрачности

Магнитогорский металлургический комбинат стал одним из лидеров рэнкинга ESG-прозрачности российских компаний, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2026 году.
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