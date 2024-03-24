Посол Антонов: нельзя спешить с выводами о причастности ИГ* к атаке в «Крокусе»

Нельзя спешить с выводами о причастности ИГ* к атаке в концертном зале «Крокус сити холл». Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал глава дипломатической миссии Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
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