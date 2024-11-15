Бойцы группировки войск «Центр» эвакуировали танк ВСУ с красноармейского направления

Военнослужащие танкового батальона горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» успешно эвакуировали захваченный в бою танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии