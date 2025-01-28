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Российские военные вошли в тыл ВСУ

Российские военные вошли в тыл ВСУ

Минобороны РФ: Российские военные вышли в тыл ВСУ и обеспечили прибытие колонны Группа российских военных, возглавляемая капитаном Виктором Шалдиным, вошла в тыл бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь.

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