Российские военные вошли в тыл ВСУ

Минобороны РФ: Российские военные вышли в тыл ВСУ и обеспечили прибытие колонны Группа российских военных, возглавляемая капитаном Виктором Шалдиным, вошла в тыл бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь.