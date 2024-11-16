«С осенью в сердце»: фоторепортаж с вечера в арт-салоне Архангельска

В Молодёжном театре прошёл вечер, на котором клоун Алексей Юшин и актёр театра Александр Берестень представили самостоятельную работу по произведениям легендарного советского клоуна-мима Леонида Енгибарова.
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