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UALink держит NVLink от Nvidia под прицелом

UALink держит NVLink от Nvidia под прицелом

Одной из ключевых целей UALink является создание конкурентоспособной экосистемы подключения для ускорителей искусственного интеллекта, которая будет конкурировать с устоявшейся технологией NVLink от Nvidia, позволяющей «зеленой» компании создавать оптимизированные для искусственного интеллекта решения масштаба стойки, такие как Blackwell NVL72.

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