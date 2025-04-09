UALink держит NVLink от Nvidia под прицелом

Одной из ключевых целей UALink является создание конкурентоспособной экосистемы подключения для ускорителей искусственного интеллекта, которая будет конкурировать с устоявшейся технологией NVLink от Nvidia, позволяющей «зеленой» компании создавать оптимизированные для искусственного интеллекта решения масштаба стойки, такие как Blackwell NVL72.
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