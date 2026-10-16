Пёс Папай, ранее получивший ранение, спас отряд русских военных от атаки беспилотника. Предупреждением об угрозе он дал возможность бойцам покинуть УАЗ, который вскоре сгорел.
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