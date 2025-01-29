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Инфляционные ожидания не позволят смягчить ДКП

Инфляционные ожидания не позволят смягчить ДКП

В январе инфляционные ожидания населения несущественно выросли: до 14% после 13,9% в декабре. Рост был ожидаем на фоне сильной инфляции в сезон предновогоднего потребления, а также индексации некоторых тарифов и повышения акцизов.

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