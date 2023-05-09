Володин обвинил Зеленского в подлой подмене Дня Победы «днем Европы»

«Подменив» День Победы Днем Европы, президент Украины Владимир Зеленский совершил подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от фашизма, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.