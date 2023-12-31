Почему новогоднее обращение Путина стало одним из самых коротких

Поздравление Владимира Путина с новым 2024 годом стало одним из самых коротких, но содержательных. И даже акценты, на которых остановился президент РФ и о которых он говорил в течение уходящего года неоднократно, звучали по-новому.
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