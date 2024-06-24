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Мировое обозрение

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Эпоха больших кораблей уходит... под воду

Эпоха больших кораблей уходит... под воду

Не один раз уже на наших страницах возникали дискуссии о том, каким должен быть флот завтра. И здесь главное для нас – куда смотреть, потому что если смотреть на то, что происходит на Черном море, то тут все не очень радостно.

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