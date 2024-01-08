Пределы роста: как найти выход из кризиса производительности труда

Крупные успехи в разработке искусственного интеллекта и зеленой энергетики создали ощущение быстрого технического прогресса, который должен преодолеть глобальный кризис производительности труда в 2010-х, ставший одной из причин многолетней стагнации мировой экономики.
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