"Чья потеряшка? Почему не на охраняемой стоянке и не на маршруте?"- задаются резонным вопросом жители ЖК "Самолёт".
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Чья потеряшка? Почему не на охраняемой стоянке и не на маршруте?"- задаются резонным вопросом жители ЖК "Самолёт".