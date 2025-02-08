В ЕС готовят документы для снятия санкций против Сирии Обсуждение необходимости отмены хотя бы части санкций ЕС, в отношении энергетической отрасли Сирии, началось сразу же после свержения Асада.
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В ЕС готовят документы для снятия санкций против Сирии Обсуждение необходимости отмены хотя бы части санкций ЕС, в отношении энергетической отрасли Сирии, началось сразу же после свержения Асада.
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