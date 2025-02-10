Мать запирала маленькую дочь в сундуке и била электрошнуром

Кемеровчанка получила 3 года и два месяца колонии за жестокое отношение к своей малолетней дочери. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СКР по Кемеровской области, осенью 2023 года жительница Кузбасса регулярно била свою полуторагодовалую дочь шнуром от электроприбора, а также запирала маленькую девочку в сундуке, оставляла ее без одежды в холодном помещении.
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