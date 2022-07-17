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Гепатолог Вялов рассказал об опасности злоупотребления жвачкой

Гепатолог Вялов рассказал об опасности злоупотребления жвачкой

Злоупотребление жвачкой нежелательно, так как в ней содержится большое количество сахарозаменителя сорбитола и веществ, которые провоцируют рост бактерий в кишечнике, сообщил врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

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