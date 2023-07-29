Путин указал на истинного виновника мирового роста цен на продовольствие

Причиной роста мировых цен на продовольствие во время пандемии явилось поведение коллективного Запада, который начал «пылесосом» это продовольствие скупать, заявил президент России Владимир Путин во время ответа на вопросы представителей СМИ.
Причиной роста мировых цен на продовольствие во время пандемии явилось поведение коллективного Запада, который начал «пылесосом» это продовольствие скупать, заявил президент России Владимир Путин во время ответа на вопросы представителей СМИ.
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