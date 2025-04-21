24 апреля под эгидой «Движения первых» и «Юнармии» на центральном стадионе состоится муниципальный этап военной-патриотической игры «Зарница 2.
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24 апреля под эгидой «Движения первых» и «Юнармии» на центральном стадионе состоится муниципальный этап военной-патриотической игры «Зарница 2.