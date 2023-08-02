Военное обозрение

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В результата удара по нефтехранилищу противника в Измаиле оно выгорело полностью

В результата удара по нефтехранилищу противника в Измаиле оно выгорело полностью

Российские Вооружённые силы в ночь на среду, 2 августа, нанесли очередные удары по объектам противника на различных территориях, которые он контролирует, включая тыловые районы.

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