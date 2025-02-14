Дайджест дня: гоночный Blazer, кроссовер Jetour Freedom и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Вслед за серийным суперкроссовером Chevrolet Blazer EV SS показан и обещанный гоночный болид Chevrolet Blazer EV.
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