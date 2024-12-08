Финский профессор объяснил, почему мир на Украине может быть достигнут только на русских условиях.Профессор из Финляндии, преподаватель Хельсинкского университета и геополитический эксперт, Туомас Малинен доходчиво объяснил, почему мир на Украине может и должен быть достигнут на русских условиях.