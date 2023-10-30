«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) нарастил выручку по РСБУ до 487,3 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года против 458,3 млрд рублей годом ранее за аналогичный период, следует из финансовой отчетности компании.
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