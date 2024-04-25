Эксперт рассказал, как мошенники ищут жертв по аватаркам

Соцсети — это не только инструмент для общения, но и поле деятельности для киберпреступников. Мошенники тщательно анализируют аккаунты пользователей, выбирая из них наиболее доверчивых и плохо защищенных в психологическом плане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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