Состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на 24 млрд долларов

РИАМО - 1 ноя. Совокупное состояние самых богатых предпринимателей России увеличилось на 24,053 млрд долларов с начала года, а наибольший рост капитала был зафиксирован у совладельца компании «Лукойл» Вагита Алекперова, чье состояние выросло на 7,83 млрд долларов, достигнув отметки в 23,2 млрд долларов, передает РИА Новости.