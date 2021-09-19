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«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области с 30,79 процента

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области с 30,79 процента

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Партия «Единая Россия» лидирует с 30,79% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 50% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.

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