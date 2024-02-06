Путин обсудит дорожную карту по газовому хабу в ходе визита в Турцию

В ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будет обсуждаться дорожная карта предложенного Россией проекта газового хаба, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
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