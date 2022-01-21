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Россиянам назвали простой способ вытащить машину из сугроба

Россиянам назвали простой способ вытащить машину из сугроба

Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Игорь Боярский посоветовал российским автомобилистам иметь при себе набор инструментов с лопатой, домкратом, тросом и антипробуксовочными цепями на случай попадания в снежную ловушку.

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